Revista Pause estreia com edição que celebra arte, comportamento e cultura no Ceará

O POVO realizou nesta quarta-feira, 13, lançamento da revista "Pause por Clóvis Holanda", na CasaCor 2024 Crédito: JoaoFilho Tavares

O Grupo de Comunicação O POVO realizou nesta quarta-feira, 13, o lançamento da revista “Pause por Clóvis Holanda". Com o cenário no espaço externo da CasaCor Ceará 2024, o jornalista recebeu amigos, parceiros, companheiros de profissão e representantes de diversas áreas do mercado para apresentar seu novo projeto. Para o colunista do O POVO, os papéis foram invertidos: acostumado a prestigiar os demais, não faltaram homenagens e celebrações a Clóvis nesta noite.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Compilada em 200 páginas, a revista Pause transita por diversos temas, como gastronomia, mercado, esportes, cultura, arte e comportamento. Para o jornalista e colunista do O POVO, poder realizar o lançamento de um material impresso é oportuno em meio ao avanço disruptivo do digital. O nome do projeto sugere, inclusive, que o tempo dedicado à leitura seja uma verdadeira pausa em meio ao fluxo constante de informação cotidiana.

A ideia, que vinha sendo cultivada há mais de cinco anos, integrou o planejamento do O POVO neste ano e teve sua primeira apresentação ao público em um espaço de diversidade artística e efervescência, em consonância com a essência do projeto. “É uma revista que, na minha visão, reúne um pouco da marca da coluna, que é um mix de conteúdos. Ao mesmo tempo, carrega as bandeiras do O POVO: cultura, empreendedorismo, incentivo aos talentos do Ceará e valorização das pessoas que se destacam e fazem seu trabalho brilhar no Estado,” ressalta o colunista. Reafirmando essa capacidade de interlocução com a sociedade, o diretor de Estratégia Digital do Grupo de Comunicação O POVO, André Filipe Dummar, refletiu sobre as origens e a essência da revista.

“A Pause nasce com a força de retratar a nossa sociedade como ela é, com sua pluralidade e as diversas expressões nela contempladas. Indiscutivelmente, ela marca nossa capacidade de interlocução e, consequentemente, se apresenta como uma publicação de qualidade, marca do grupo há 96 anos,” afirma Filipe. Para ele, o lançamento realizado nesta terça respalda o que a sociedade valoriza e considera essencial. “E é esse o exercício que nos propomos a fazer desde o princípio do jornal,” destaca. A edição de lançamento, alinhada às tendências do mundo da arte, contou com capa assinada pelo artista plástico Roberto Galvão.