Ingressos de Olivia Rodrigo em Curitiba: quando começa venda e como comprar

A artista norte-americana Olivia Rodrigo desembarca no Brasil em 2025 para dois shows no Brasil, em São Paulo (no festival Lollapalooza) e em Curitiba. Na capital paranaense, a venda de ingressos para a sua turnê mundial, intitulada “GUTS: spilled”, começa nesta quinta-feira, 14.

A cantora expandiu as suas apresentações para a América Latina, incluindo o Brasil e o México no roteiro. A performance em Curitiba está prevista para o dia 26 de março de 2025 (quarta-feira), no Estádio Couto Pereira, com participação especial de St. Vincent.