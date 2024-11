Oasis no Brasil: venda de Ingressos inicia nesta quarta-feira, 13

A banda britânica se apresentará no estádio do Morumbis, em São Paulo , nos dias 22 e 23 de novembro de 2025 , como parte da turnê "Oasis Live '25", que marca o retorno da banda após 15 anos.

A venda geral de ingressos para os shows do Oasis no Brasil teve início na manhã desta quarta-feira, 13. Os preços para a apresentação variam de R$ 295 (meia-entrada para a arquibancada) a R$ 1.250 (inteira para a cadeira superior), sendo disponibilizados no site oficial da Ticketmaster.

Esses shows são os primeiros da banda no Brasil em 16 anos. A última passagem do grupo ocorreu em 2009, quando se apresentaram nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.

Turnê histórica marca retorno de Liam e Noel Gallagher ao Oasis

A turnê do Oasis em 2025 comemora o 30º aniversário de "(What's the Story) Morning Glory?", um dos álbuns mais icônicos da banda, que inclui sucessos como "Wonderwall" e "Don’t Look Back in Anger".

O grupo anunciou oficialmente sua volta aos palcos em agosto, encerrando um hiato de mais de uma década. A última vez que o Oasis se separou foi em 2009, quando Noel Gallagher, guitarrista e compositor, anunciou o fim da banda após desentendimentos com o vocalista Liam Gallagher, seu irmão.