Linkin Park anuncia show no Brasil com nova formação

Linkin Park anuncia que virá ao Brasil, mas não divulga data Crédito: James Minchin III/Divulgação

O Linkin Park esteve em um hiato de sete anos, iniciado após o falecimento do vocalista Chester Bennington (1976 - 2017). Nova formação do Linkin Park No início de setembro de 2024, eles anunciaram o retorno oficial com uma nova formação: além da volta dos membros originais Brad Delson, Mike Shinoda, Dave Farrell e Joe Hahn, Collin Brittain se juntou aos integrantes como baterista e co-produtor.

Outra novidade é a voz para as músicas na nova fase do grupo: Emily Armstrong, do Dead Sara, entrou como vocalista da banda. Os novos acréscimos já foram apresentados aos fãs com a música “The Emptiness Machine”, lançada no dia 5 de setembro.