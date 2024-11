Pabllo Vittar vence prêmio no MTV EMA 2024; veja outros ganhadores

O prêmio de "Melhor Artista Brasileiro" do MTV EMA 2024 ficou com a maranhense Pabllo Vittar; confira outros ganhadores da noite

O anúncio foi feito pelas redes sociais da MTV minutos antes do início da cerimônia, que este ano aconteceu em Manchester, na Inglaterra. No vídeo, Pabllo agradece aos fãs que votaram nela na categoria, ajudando em sua vitória.

Pabllo Vittar venceu neste domingo, 10, a categoria “Melhor Artista Brasileira” do MTV EMA (Europe Music Awards) 2024. Disputaram o título com ela Matuê, Luísa Sonza, Jão e Pedro Sampaio.

Na edição de 2024, apenas uma categoria da premiação foi decidida pela MTV, a “Clipe do Ano”. As outras tiveram uma votação aberta para o público , que escolheu os vencedores a partir de uma votação no site.

Essa é a terceira vez que ela venceu na categoria , que costuma ser decidida por voto popular. Pabllo não esteve presente na cerimônia, pois no dia anterior se apresentou em um festival na região serrana do Rio de Janeiro.

“Quero agradecer a todos os meus fãs que votaram muito, a todos os fã-clubes. Estou muito feliz e espero, no ano que vem, poder estar com vocês curtindo essa festa linda”, celebrou a maranhense .

A categoria “Música do Ano”, uma das principais da cerimônia de premiação, ficou com Sabrina Carpenter pelo hit “Espresso”. Já “Clipe do Ano” foi para “Fortnight”, parceria entre Taylor Swift e Post Malone. A loirinha também venceu na categoria “Artista do Ano” e “Melhor Live”.

O prêmio de “Artista Revelação” ficou com o norte-americano Benson Booone. O título de “Melhor Collab” foi para Lisa e Rosalía com a música “New Woman”.

Lisa também venceu na categoria de "Maiores Fãs". Outra cantora levou dois prêmios, a sul-africana Tyla, com "Melhor Afrobeats" e "Melhor Artista R&B".