Liniker, Alceu e mais: veja programação gratuita do Festival Elos

Festival Elos acontece na Praia de Iracema nos dias 23 e 24 de novembro Crédito: Rony Hernandes/Divulgação/Leo Aversa/divulgação/Gabi Costa/divulgação

Com destaque para Liniker e Alceu Valença, a 6ª edição do Festival Elos acontece gratuitamente em Fortaleza nos próximos dias 23 e 24. O evento é realizado na Praia de Iracema e tem line-up com mais de 10 atrações musicais por dia. Liniker apresenta pela primeira vez em Fortaleza o show da turnê "Caju", que teve ingressos esgotados por todo o Brasil e se tornou um sucesso nas redes sociais desde o lançamento.