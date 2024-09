Pabllo Vittar é confirmada no Baú da Taty Girl; veja os convidados

“Já vazou e tá confirmado! Pabllo Vittar está chegando para uma participação super especial com a Taty Girl no maior baú de forró da história”, detalha a legenda da publicação .

A cantora Pabllo Vittar já tem data para voltar a Fortaleza. Após show no Festival Zepelim, ocorrido no mês de agosto, a artista retorna à Capital para a programação do Baú da Taty Girl . A novidade foi confirmada nesta terça-feira, 17, nas redes sociais do evento de música.

Liderada pela cearense Taty Girl, a festa reúne os inúmeros sucessos da cantora, que se consagrou como uma das principais vozes do forró. O Baú da Taty Girl 2024 acontece no dia 23 de setembro, um sábado, no Marina Park.

A participação de Pabllo no festival surpreendeu os fãs de ambas as artistas que aguardam uma apresentação conjunta da música “Falta Coragem”. A canção de forró foi lançada originalmente em 2018 na voz de Taty Girl e ganhou nova versão no álbum “Batidão Tropical 2”, de Pabllo, lançado em abril deste ano.

Além de Pabllo Vittar, a edição de 2024 do Baú da Taty Girl contará com participações especiais que devem animar o público até o amanhecer. No festival, os artistas Eliane, Zé Cantor, Solange Almeida e a banda Lagosta Bronzeada também integram a programação.