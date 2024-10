O primeiro bloco do desfile contou com show da cantora sulafricana Tyla e trouxe looks em cores pasteis, com muita seda e plumas.

Brasileiras são destaques no Victoria's Secret Fashion Show

Uma das características marcantes dessa edição foi a mistura de gerações e a diversidade de corpos propostos pela marca. Adriana Lima, aos 43 anos, foi a primeira brasileira a entrar na passarela usando um conjunto de lingerie preto com amarrações.

Em sequência, veio Alessandra Ambrósio, também de 43 anos, usando um conjunto de brilhos com asas cravejadas. Isabeli Fontana foi a última representante brasileira que, aos 41 anos, entrou com uma capa dourada de efeito metálico.