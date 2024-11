Oasis anuncia shows no Brasil; confira datas

A venda de ingressos começa no dia 13 de novembro , às 10 horas, no site da TicketMaster . Os preços ainda não foram divulgados.

A banda britânica Oasis anunciou novas datas para a turnê de retorno, que chega à América do Sul em 2025. Nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, os irmãos Liam e Noel Gallagher se apresentam em São Paulo, no Estádio MorumBIS.

Esta será a primeira passagem do Oasis pelo Brasil desde 2009, ano em que performaram no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Fãs especulavam shows do Oasis no Brasil

Vídeo publicado pelo grupo na segunda-feira, 4, mostrava tweets de fãs com frases como "O Brasil te ama!" ou "Brazil, please!" ("Brasil, por favor!", em tradução livre para o português). No fim, uma imagem dos dois com os supostos horários do anúncio no fuso brasileiro, argentino e chileno.

Outra publicação divulgada no mesmo dia mostrava uma foto dos dois na Praça da Sé, em São Paulo, com a frase: "Cuidado com o que deseja". Em outubro, Liam já havia dito no X que divulgaria datas no Brasil "muito em breve".