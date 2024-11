Grammy 2025: lista de indicados tem Beyoncé em destaque; confira

A Academia de Gravação divulgou as indicações ao Grammy 2025. Beyoncé lidera com 11 indicações, seguida por Billie Eilish, Taylor Swift e Sabrina Carpenter

Foram anunciadas nesta sexta-feira, dia 8, as indicações para o Grammy de 2025 , que acontecerá no dia 2 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, EUA.

Beyoncé lidera a lista com 11 indicações — incluindo Álbum, Canção e Gravação do Ano, elevando seu total de indicações na carreira para 99. Também competindo nas três categorias principais estão Sabrina Carpenter, Billie Eilish e a atual vencedora do Álbum do Ano, Taylor Swift.

Eilish, Kendrick Lamar, Post Malone e Charli XCX vêm em seguida, com sete indicações cada, seguidos por Taylor Swift, Chappell Roan e Sabrina Carpenter, com seis cada. Confira a lista de indicações escolhidas pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação dos Estados Unidos.

Grammy 2025: principais indicações e categorias

Álbum do Ano

“New Blue Sun” — André 3000

“Cowboy Carter” — Beyoncé



“Short N’ Sweet” — Sabrina Carpenter



“Brat” — Charli XCX



“Djesse Vol. 4” — Jacob Collier



“Hit Me Hard And Soft” — Billie Eilish



“The Rise and Fall of a Midwest Princess” — Chappell Roan



“The Tortured Poets Department” — Taylor Swift



Gravação do Ano



“Now And Then” — Beatles



“Texas Hold ‘Em” — Beyoncé



"Espresso" – Sabrina Carpenter

“360” — Charli XCX



“Birds Of A Feather” — Billie Eilish



“Not Like Us” — Kendrick Lamar



“Good Luck, Babe” — Chappell Roan



“Fortnight” — Taylor Swift e Post Malone



Canção do Ano



“A Bar Song” (Tipsy)” — Shaboozey



“Birds Of A Feather” — Billie Eilish



“Die With A Smile” — Lady Gaga e Bruno Mars



“Fortnight” — Taylor Swift e Post Malone



“Good Luck, Babe!” — Chappell Roan



“Not Like Us” — Kendrick Lamar



“Please Please Please” — Sabrina Carpenter



“Texas Hold’ Em” — Beyoncé



Artista Revelação



Benson Boone



Sabrina Carpenter



Doechii



Khruangbin



Raye



Chappell Roan



Shaboozey



Teddy Swims



Melhor Performance Solo de Pop



“Bodyguard” — Beyoncé



“Espresso” — Sabrina Carpenter



“Apple” — Charli XCX



“Birds Of A Feather” — Billie Eilish



“Good Luck, Babe!” — Chappell Roan



Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo



“Us” — Gracie Abrams e Taylor Swift



“Levii’s Jeans” — Beyoncé e Post Malone



“Guess” — Charli XCX e Billie Eilish



“The boy Is Mine” — Ariana Grande e Brandy & Monica



“Die With A Smile” — Lady Gaga e Bruno Mars



Melhor Álbum Vocal de Pop



“Short N’ Sweet” – Sabrina Carpenter



“Hit Me Hard And Soft” – Billie Eilish



“Eternal Sunshine” – Ariana Grande



“The Rise And Fall Of A Midwest Princess” — Chappell Roan



“The Tortured Poets Department” — Taylor Swift



Melhor Gravação de Pop Dance



“Make You Mine” — Madison Beer



“Von Dutch” — Charli XCX



“L’Amour De Ma Vier [Over Now Extended Edit]” — Billie Eilish



“Yes, And?” — Ariana Grande



“Got Me Started” — Troye Sivan



Melhor Performance de Rock



“Now And Then” — Beatles



“Beautiful People (Stay High)” — The Black Keys



“The American Dream Is Killing Me” — Green Day



“Gift Horse” — Idles



“Dark Matter” — Pearl Jam



“Broken Man” — St. Vincent



