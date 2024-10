Réveillon Fortaleza 2025: Pabllo Vittar e Taty Girl são confirmadas

Programação do Réveillon de Fortaleza 2025 terá três dias de duração; evento no Aterro da Praia de Iracema terá shows de Pabllo Vittar, Marisa Monte, Pedro Sampaio e Diogo Nogueira

As cantoras Pabllo Vittar e Taty Girl foram anunciadas na programação de shows do Réveillon de Fortaleza 2025. A novidade foi antecipada com exclusividade ao Vida&Arte.

Com Marisa Monte, Paralamas do Sucesso, Matuê, Simone Mendes e Pedro Sampaio, a festa de final de ano na Capital terá três dias de duração.

No primeiro anúncio, ocorrido no dia 24 de setembro, foi revelado que outros artistas integrariam a lista de apresentações. Com a divulgação das duas cantoras, o público aguarda o próximo nome que deve ser revelado em breve.