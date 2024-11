Globo perde ação movida por herdeiros de Aracy de Carvalho

Os herdeiros de Aracy de Carvalho e do poeta Guimarães Rosa moveram uma ação que proíbe a Globo de utilizar o apelido "Anjo de Hamburgo"

Em uma decisão tomada na segunda-feira, 4, a Justiça Federal proibiu que a Globo utilize a marca “Anjo de Hamburgo” para se referir a série “Passaporte para a Liberdade” (2021). As informações foram divulgadas pela coluna Outro Canal, do site F5 (Folha de S. Paulo).

A ação foi movida pelos herdeiros de Eduardo Carvalho Tess, filho de Aracy de Carvalho — esposa do poeta Guimarães Rosa e que inspirou a trama da produção. No processo, a família solicitou que a marca registrada pela emissora fosse anulada.

De acordo com o veículo, a Globo pretendia usar o termo “Anjo de Hamburgo” em uma obra sobre Aracy. Os herdeiros, no entanto, afirmam na ação judicial que a utilização do apelido sem autorização da família é uma violação ao direito de personalidade, visto que se trata de um apelido conhecido.