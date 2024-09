Rock in Rio: Sophie Charlotte e Xamã curtem show de Duda Beat

Esse é o primeiro relacionamento público de Charlott desde o fim do relacionamento com Daniel de Oliveira, em abril

O registro foi feito publicado pelos perfis oficiais do Globoplay, Gshow, Multishow e da própria atriz. Xamã foi marcado na legenda do post, cuja legenda é "AMO VOCÊS ".

Nesse sábado, 20, compartilharam um momento fofo do casal dançando coladinho durante a apresentação de Duda Beat no festival de música.

A atriz Sophie Charlotte, de 35 anos, e o rapper Xamã, de 34, foram vistos passeando de mãos dadas na Cidade do Rock, na última sexta-feira, 20. Os dois chegaram ao Rock in Rio sorrindo e tiraram fotos separadamente.

Na semana passada Sophie Charlotte já havia ido curtir o Rock in Rio. Na ocasião, ela se irritou com um repórter do SBT, após ele perguntar sobre beijo técnico. Ela também evitou falar sobre sua vida amorosa, dizendo apenas que estava “feliz”.