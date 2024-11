Ator James Van Der Beek revela diagnóstico de câncer

Estrela da série "Dawson’s Creek", James Van Der Beek está com câncer

O ator estadunidense James Van Der Beek comentou sobre o diagnóstico de câncer no domingo, 3, em seu perfil no Instagram, após a notícia ter sido divulgada no noticiário internacional.

Protagonista da série juvenil “Dawson’s Creek” (1998-2003), James afirmou ter “lidado com isto em privado até agora”. O ator segue trabalhando normalmente enquanto está em tratamento médico.

Com 47 anos de idade, Van Der Beek foi diagnosticado com câncer colorretal, condição que atinge o intestino. “Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem”, reforçou o ator à People, revista a qual revelou o diagnóstico.