Caetano Veloso corrige questão do Enem e gera debate sobre resposta

Após ter sido citado em questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 no último domingo, 3, o cantor Caetano Veloso, 82 anos, apareceu em vídeo tentando responder à pergunta.

Em publicação feita nas redes sociais, o artista baiano brincou: “Será que eu acertei? A questão do Enem deste ano veio com um texto da autora Tati Bernardi, citando músicas de minha autoria: 'Qualquer Coisa', 'Sampa', 'Lindeza' e 'Samba de Verão' (de autoria de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle)! É seguro dizer que essa foi um pouco mais fácil do que a do ano passado?", diz a legenda da publicação.

"Pra mim é intertextualidade. A", afirmou Caetano. Porém, a autora do trecho - publicado em uma coluna no jornal Folha de S.Paulo - foi às redes sociais para repercutir o assunto e mostrar incerteza com relação à resposta certa para a questão.