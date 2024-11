Morre Evandro Teixeira, fotojornalista baiano, aos 88 anos

Evandro Teixeira faleceu nesta segunda, 4, no Rio de Janeiro. O fotógrafo foi responsável por documentar eventos históricos no Brasil e na América Latina

Evandro Teixeira, um dos maiores nomes do fotojornalismo brasileiro, morreu nesta segunda-feira, 4, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. O fotógrafo estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul. A causa da morte, segundo familiares, foi falência múltipla de órgãos em decorrência de complicações de uma pneumonia.

Relembre a carreira de Evandro Teixeira:

Nascido na Bahia, em 1935, Evandro Teixeira deixou Irajuba, um povoado a 307 quilômetros de Salvador, para fotografar o Brasil.

Com uma carreira que ultrapassou seis décadas, foi no Jornal do Brasil que consolidou seu legado, documentando alguns dos episódios mais impactantes da segunda metade do século 20, como o golpe militar de 1964 e a emblemática Passeata dos 100 Mil, em 1968, na Cinelândia.