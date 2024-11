Enem 2024 cita Gilmar de Carvalho, Rita Lee e outros pontos culturais

Gilmar de Carvalho, Rita Lee, Game of Thrones, e mais: Enem 2024 tem cultura popular e erudita em questões Crédito: Natinho Rodrigues/Divulgação/Guilherme Samora/Divulgação

Em seu primeiro dia de prova, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 teve questões sobre diversos elementos da cultura popular e erudita, nacional e internacional. Gilmar de Carvalho, Rita Lee e Game of Thrones foram apenas alguns dos assuntos trazidos neste ano. Na redação, por exemplo, que teve como tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, constava um trecho do samba-enredo “História para ninar gente grande”, de 2019, da Mangueira. Além disso, uma foto mostrava alunos de uma escola do Rio de Janeiro observando um grafite do Zumbi dos Palmares. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um trecho do artigo “Xilogravura: os percursos da criação popular”, escrito pelo professor e pesquisador cearense Gilmar de Carvalho (1949 - 2021), foi tema de uma questão da prova, analisando a técnica descrita no texto e qual renovação ela promoveu.