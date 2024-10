Disco inédito de Rita Lee gravado na Argentina chega ao streaming

"Buenos Aires você me dá água em la boca", disse Rita Lee em noite eufórica no Luna Park. Disco chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, 31

“Rita Lee – Uma noite no Luna Park – ao vivo em Buenos Aires” agora é lançado pela primeira vez via Universal Music, em álbum digital e vinil duplo . A versão digital chega aos players nesta quarta-feira, 31, já o vinil, que será lançado em novembro, estará disponível para pré-venda a partir da mesma data.

Dois anos após a morte de Rita Lee (1947-2023), chega ao público nesta quinta-feira , 31, o disco do show no qual a cantora convidou as 6.000 pessoas presentes no Luna Park a "bailar" com ela.

O show conta com Roberto de Carvalho na guitarra, vocais e direção musical, Marco da Costa na bateria, Dadi Carvalho no baixo, Ary Dias na percussão e Rafael Castilhol nos teclados.

A magia reside aí: além de ser um registro valioso do primeiro show de Rita na terra do tango, também é um compilado ao vivo inédito de canções de grande êxito da artista.

Nele, Rita recria sucessos dos Beatles em ritmo de bossa nova, com arranjos e produção de Roberto de Carvalho . “Minha vida” e o single homônimo “Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar”, foram algumas das versões que emplacaram, mostrando não só as habilidades de tradução, mas de ressignificação de Rita.

O clima lisérgico presente nos arranjos transparece também na capa. Com arte original de Guilherme Francini, ilustrador dos livros infantis de Rita, a capa é inspirada na arte da época e nos filetes portenhos de Buenos Aires.



O disco também eterniza o encontro de Rita e Charly García, ícone vanguardista do rock argentino e autor do hit “Nos siguen pegando abajo”. Juntos, eles cantaram, em inglês, "Love Me Do" e "Help!", ambas de John Lennon e Paul McCartney.



Álbum "Rita Lee – Uma noite no Luna Park – ao vivo em Buenos Aires"