Globo aprova novela sobre 'feminejo' para 2025; entenda

Em alta nas plataformas de streamings, a Globo deve trazer no segundo semestre de 2025 uma novela que aborda o "feminejo"

Depois de abordar k-pop em "Volta por Cima", atual novela das 19 horas, a Globo já prevê trazer um novo ritmo musical em alta nos serviços de streaming: o sertanejo, especificamente cantado por mulheres.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, o projeto tem provisoriamente o nome de “Donas da Voz” e está previsto para ser lançado no segundo semestre de 2025.

As autoras seriam Izabel de Oliveira (Cheias de Charme), e Maria Helena Nascimento (Rock Story).