Enem 2024: tema da redação marca saída dos estudantes no 1º dia

Saída de candidatos à prova do ENEM 2024 na Universidade de Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminou em movimentação tranquila no final da tarde deste domingo, 3, na avenida Washington Soares. A saída dos participantes foi permitida a partir das 15h30min, mas sem o caderno de questões. No total, os estudantes tiveram cinco horas e 30 minutos para finalizar as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; e ciências humanas e suas tecnologias. A estrutura contava com 90 questões objetivas, além da produção dissertativo-argumentativa. Às portas da Universidade de Fortaleza (Unifor), Kilvia Bethânia, de 51 anos, está sentada e aguarda à filha de 17 anos, que realiza o Enem pela primeira vez.

A estudante do terceiro ano do Ensino Médio na escola José de Alencar, instituição pública estadual no bairro Messejana, enfrenta o nervosismo comum entre os candidatos, enquanto a mãe, emocionada, expressa sua apreensão ao lado de outros pais: “Acho que já rezei cinco terços aqui. Estou mais nervosa do que ela”, confessou. Redação Enem 2024: tema são os 'desafios para a valorização da herança africana no Brasil' | CONFIRA Com o sonho de cursar Medicina Veterinária, a estudante foi bem-preparada, segundo a mãe, e amparada por simulados e apoio escolar. No entanto, a jovem ainda não definiu se almeja uma vaga em universidade pública ou particular.

Fortaleza, CE, BR 03.11.24 Saída de candidatos à prova do ENEM 2024 na Universidade de Fortaleza (UNIFOR) Na foto: Kilvia Betânia (FCO FONTENELE/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE O amor pelos animais, segundo Kilvia, foi uma ajuda decisiva para superar um momento difícil. Há cerca de um ano, durante o diagnóstico de depressão da filha, Kilvia decidiu presenteá-la com um cachorro, na esperança de que o afeto e a responsabilidade pudessem auxiliá-la. “Ela sempre foi muito carinhosa, ama cuidar dos bichos. Se vê algum na rua, pede para parar o carro e salvar”, relata a mãe.

O vínculo com os animais cresceu ao ponto de inspirar a jovem a seguir na área de Veterinária, embora Kilvia, inicialmente, esperasse que a filha se interessasse por enfermagem ou administração. “Agora, estou aqui para lutar pelo gosto dela, pelo sonho dela”, afirma. Kilvia orientou que a filha só finalize o exame após o horário permitido com a saída do gabarito. “Ela tem que aproveitar o tempo máximo da prova. Vou ficar esperando aqui e espero que ela saia só depois de 18h”, afirma a matriarca.

Enem 2024: estudantes opinam sobre 1º dia O tema da redação pode ter sido um motivo de surpresa para os estudantes, mas a maioria elogiou a escolha e os textos de apoio. A produção - “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil" - também foi descrita como de fácil desenvolvimento. Luciana Rodrigues, aos 20 anos, realizou hoje Enem pela primeira vez. Candidata ao curso de Administração, Luciana, que trabalha há cerca de quatro meses em um emprego de atendimento ao público, explicou que seu interesse pela área surgiu justamente através do contato diário com atividades administrativas. Fortaleza, CE, BR 03.11.24 Saída de candidatos à prova do ENEM 2024 na Universidade de Fortaleza (UNIFOR) Na foto: Luciana Rodrigues (FCO FONTENELE/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Apesar da rotina agitada entre estudos e trabalho, conseguiu se preparar para o exame, embora tenha se surpreendido com o tema da redação. A jovem, que é uma mulher preta, valorizou a escolha temática, considerando-a relevante no contexto social do Brasil. Para desenvolver sua argumentação, recorreu a repertórios ligados à cultura africana, citando elementos como a macumba e a capoeira, que, para ela, lhe deram confiança para seguir o texto com fluidez. “Achei o tema muito interessante, é uma pauta muito relevante no cenário atual”, afirmou Luciana, que destacou a importância de temas que celebrem as contribuições culturais africanas para o País.