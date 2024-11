'Game of Thrones' deve ganhar filme para os cinemas, diz site

De acordo com o site The Hollywood Reporter, a Warner Bros. está planejando fazer um filme sobre "Game of Thrones" para os cinemas

Games of Thrones no cinema? A Warner Bros. estaria desenvolvendo um filme sobre a famosa série e saga de livros. A informação foi divulgada pelo site The Hollywood Reporter, que os executivos do estúdios estão animados com a ideia de levar a franquia para os cinemas.

Ainda assim, fontes teriam dito ao site que o projeto ainda está nas primeiras etapas do desenvolvimento, não tendo nomes para o elenco, roteiristas ou um diretor à frente da produção. Também não há informações sobre qual história acompanharia ou data de estreia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

David Benioff e Dan Weiss, os principais roteiristas do seriado, já haviam demonstrado anteriormente interesse em finalizar a história com uma série de telefilmes. A HBO, no entanto, se opôs e não levou a ideia adiante, mantendo ela como no formato de série exclusiva do canal.