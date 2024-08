Turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia terá álbum e documentário

Com show em Fortaleza marcado para novembro, turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia irá ganhar álbum especial e documentário

Até agora, foram vendidos 320 mil ingressos em todo o País, fazendo desta a maior turnê nacional de 2024 . O projeto marca um reencontro histórico dos irmãos no palco. Embora tenham se apresentado em outras ocasiões, Bethânia e Caetano ainda não haviam protagonizado um show exclusivo deles.

A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que disse ainda não haver detalhes sobre quais dos espetáculos serão registrados.

Iniciada na semana passada no Rio de Janeiro, a turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia , que percorrerá diversas cidades do Brasil, será transformada em um álbum e em documentário.

A turnê tem como objetivo celebrar a “eternidade poética de duas vozes” em todas as regiões do Brasil. O repertório inclui sucessos como “Reconvexo”, “O Quereres”, “É de Manhã”, “Milagres do Povo”, “Purificar o Subaé”, “Olhos nos Olhos”, “Fera Ferida”, “Sozinho”, “O Leãozinho”, “Um Índio”, além da canção “Fé”, de Iza.



Próximos shows da turnê Caetano & Bethânia

O cronograma de shows continua pelo restante do ano, confira as datas: