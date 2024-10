Marília Mendonça é homenageada em show de Bruno Mars

Em um momento solo, o tecladista John Fossitt tocou ao piano a música “Infiel” , sucesso da cantora. A melodia foi acompanhada por imagens da cantora no telão e alguns tweets dela falando sobre o cantor — já que era uma grande fã do havaiano.

Durante um show realizado em Brasília, Bruno Mars e sua banda homenagearam a cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021) . O momento aconteceu na apresentação, realizada no sábado, 26, no Estádio Mané Garrincha.

Em outro, publicado em 2019, ela escreveu: “Meu show hoje é no mesmo complexo que eu fui no show do Bruno Mars pela primeira vez”.

A plateia acompanhou a melodia de “Infiel”, cantando em coro o hit de Marília Mendonça. Ela não foi a primeira artista a ser homenageada em um show do cantor. “Cheia de Manias”, do Raça Negra, foi tocada por Fossitt também no piano. “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó também já esteve no setlist da apresentação.