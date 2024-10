Bruno Mars dorme no ombro de Rosé após Fla-Flu no Maracanã

O cantor Bruno Mars vive dias agitados no Rio de Janeiro. Na cidade para a realização de shows no Estádio Nilton Santos, o astro pop aproveitou a folga na agenda para curtir o Fla-Flu no Maracanã, na última quinta-feira (17). Após a partida, o americano foi flagrado dormindo no ombro da cantora Rosé, do Blackpink.

O episódio ocorreu no vídeo de divulgação da nova música dos artistas. Enquanto falava sobre a novidade, Rosé exibiu Bruninho descansando ao seu lado. A situação gerou risadas da cantora e também dos fãs do artista.