Mãe de Marília Mendonça está bem após acidente de carro em SP

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, fraturou duas costelas em acidente de carro

De acordo com a revista, o casal estava no carro quando um caminhão ultrapassou o sinal vermelho e bateu no veículo. Com a colisão, Ruth fraturou duas costelas, mas já está em casa se recuperando.