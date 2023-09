Banda de Bruno Mars toca 'Evidências' e Chitãozinho e Xororó reagem

Momento do show de Bruno Mars foi aclamado pelo público presente no The Town e celebrado por Chitãozinho e Xororó

A música “Evidências”, sucesso de Chitãozinho e Xororó, fez parte do show do cantor norte-americano Bruno Mars no último domingo, 3, no festival The Town, em São Paulo.

O tecladista de Bruno Mars tocou o sucesso e levantou o público presente no evento, que cantou o hino do karaokê brasileiro. Veja o vídeo:

