Globo cancela especial sobre Marília Mendonça; entenda o motivo

As informações foram publicadas pelo portal F5. Segundo o veículo, há um “desentendimento” nos bastidores, visto que a mãe de Marília Mendonça, Ruth, e seu irmão, João Gustavo, cortaram relações com Maiara e Maraisa.

A TV Globo cancelou edição do programa Som Brasil em homenagem à cantora sertaneja Marília Mendonça, que faleceu em 2021. A desistência do projeto teria ocorrido pela dificuldade nas negociações do elenco participante junto à família da artista - que não queria, por exemplo, que a dupla Maiara e Maraisa estivesse no especial.

Para a Globo, a participação da dupla era fundamental no programa, uma vez que as cantoras foram amigas próximas de Marília por muitos anos. Entretanto, João Gustavo e Ruth deixaram de seguir Maiara e Maraisa nas redes sociais.

Além disso, a dupla também não participará do show “This Is Marília Mendonça”, a ser realizado em outubro no Allianz Parque, em São Paulo (SP), e promovido pelo Spotify. Segundo a assessoria de Maiara e Maraisa, “não há briga alguma” do lado das cantoras e a situação precisaria ser questionada à família.

Irmão de Marília Mendonça soltou indiretas a Maiara & Maraísa

No início de agosto, em um show no festival “Na Praia”, em Brasília, Maiara desabafou sobre a polêmica recusa de participação no tributo à Marília Mendonça promovido pelo Spotify. “Sei que não preciso descer desse palco para fazer homenagem nenhuma, foi ela quem me escolheu e me colocou nessa situação de todo show ter que cantar para ela”, disse.