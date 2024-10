Kylie Minogue anuncia show único no Brasil em agosto de 2025

A cantora australiana Kylie Minogue vem ao Brasil em 2025 para show único no mês de agosto. A novidade foi anunciada pela própria artista em publicação no Instagram nesta quinta-feira, 24.

Conhecida pelos diversos sucessos do pop internacional, como “Can't Get You out My Head”, “All the Lovers”, “In your Eyes” e “Magic”, a artista apresenta a turnê “Tension Tour” nas cidades de Montevidéu, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também | Christina Aguilera deve fazer show no Brasil em fevereiro de 2025