Studio Ghibli: conheça o estúdio homenageado no Cannes 2024

É a primeira vez que um prêmio honorário do festival de Cannes não é entregue a uma pessoa. Confira a seguir mais curiosidades sobre o estúdio homenageado

Confira a seguir mais curiosidades sobre o estúdio japonês homenageado este ano no Festival de Cannes.

A premiação marca um momento histórico: é a primeira vez que o prêmio honorário não é entregue a uma pessoa, mas a uma instituição. A 77ª edição do festival acontece entre 14 a 25 de maio de 2024.

O Studio Ghibli é um dos principais homenageados do tradicional festival de cinema da Europa, o Festival de Cannes . O estúdio japonês fundado em 1985 receberá uma Palma de Ouro honorária na edição deste ano.

“Ghibli” também pode ter sido inspirado no “Ca.309 Ghibli”, um avião italiano utilizado na Segunda Guerra Mundial que recebeu esse nome para simbolizar um vento quente. Diversos filmes do estúdio trazem aviões e contextos de guerra para a trama.

Uma das teorias sobre o significado do nome do estúdio é que a palavra “Ghibli” teria raízes na língua árabe, significando “O vento quente do Deserto do Saara” . Essa explicação sugere que o estúdio estava buscando algo revigorante para a indústria dos animes.

O Studio Ghibli é um estúdio de animação japonês, sediado em Koganei, Tóquio, fundado em 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. A empresa foi criada logo após o sucesso do filme “Nausicaä do Vale do Vento”, no ano anterior.

A boa recepção do filme foi fundamental para que a empresa continuasse a apostar em tramas marcantes, que eram bastante ligadas a costumes e lendas orientais.

Além de serem considerados animes , os filmes do Studio Ghibli são estandartes da arte japonesa . A primeira produção oficial do estúdio foi “Castelo no céu”, em 1986.

Após ser fundado oficialmente em 1985, o Studio Ghibli se tornou uma referência como estúdio de animação. Os animes em longa-metragem se tornaram ícones ao longo dos anos; não somente na cultura otaku, mas também entre apreciadores do cinema internacional.

LEIA TAMBÉM | 5 séries de animação japonesa sucesso no Brasil

No entanto, Hayao Miyazaki foi questionado diretamente sobre a origem do nome e afirmou que escolheu o nome de maneira aleatória e que não há uma história profunda ou complexa por trás disso.

Confira a lista de filmes do estúdio japonês em ordem cronológica:

Ao longo dos anos, 24 animações em longa-metragem foram lançadas pelo estúdio. A produção "Nausicaä do Vale do Vento", apesar de não ter sido feita originalmente pelo Ghibli, foi somada a sua filmografia mais tarde.

Nausicaä do Vale do Vento (1984)

O Castelo no Céu (1986)

Meu Amigo Totoro (1988)

Túmulo dos Vagalumes (1988)

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)



Memórias de Ontem (1991)

Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992)

Eu Posso Ouvir o Oceano (1993)

Pom Poko – A Grande Batalha dos Guaxinins (1994)

Sussurros do Coração (1995)

Princesa Mononoke (1997)

Meus Vizinhos, os Yamadas (1999)

A Viagem de Chihiro (2001)

O Reino dos Gatos (2002)

O Castelo Animado (2004)

Contos de Terramar (2006)

Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar (2008)

O Mundo dos Pequeninos (2010)

Da Colina Kokuriko (2011)

Vidas ao Vento (2013)

O Conto da Princesa Kaguya (2013)

As Memórias de Marnie (2014)

Aya e a Bruxa (2020)

O menino e a Garça (2023)

Qual foi o último filme do Studio Ghibli?

Lançado em 2023, "O Menino e a Garça" é o filme mais recente do estúdio japonês e pode ser o último filme de Hayao Miyazaki.

Miyazaki ficou conhecido como um dos mais importantes diretores de cinema de animação da história e foi responsável por dirigir quase todas as produções do Studio Ghibli.

Com pouco mais de duas horas de duração, o longa acompanha a história de Mahito que, após a morte da mãe, é mandado para a casa do pai e da madrasta. Lá, ele é tentado por uma garça a se aventurar por um misterioso castelo no quintal da propriedade.

Ao entrar no local, o garoto se depara com um mundo completamente diferente do seu e recebe uma missão que o mudará para sempre.

LEIA TAMBÉM | 5 filmes do Studio Ghibli que falam sobre natureza

Onde assistir aos filmes do Studio Ghibli?

Desde fevereiro de 2020, quase todo o catálogo do Studio Ghibli foi adicionado à plataforma da Netflix. Alguns títulos, no entanto, não estão disponíveis no streaming devido a acordos com distribuidoras, como o “Túmulo dos Vagalumes”.

Quantos Oscars o Studio Ghibli já ganhou?



O Studio Ghibli acumula duas estatuetas do Oscar. “A Viagem de Chihiro” foi o primeiro longa premiado, ele conquistou o Oscar de Melhor Animação em 2003.

O filme fez história ao ser a primeira animação estrangeira a vencer a categoria, desbancando "A Era do Gelo" e "Lilo & Stitch". Mais de duas décadas depois, o estúdio conquistou sua segunda estatueta com “O Menino e a Garça”, também como Melhor Animação.

A produção toca em questões da filmografia de Miyazaki como luto e o processo de crescimento dentro do universo mágico com toques de ficção científica.

Como é feita animação do Studio Ghibli?

Os filmes do Studio Ghibli são, em sua maioria, desenhados à mão com água e tintas acrílicas. As produções utilizam métodos tradicionais de animação — cada quadro é desenhado e colorido manualmente.

Um dos destaques são as cores brilhantes e alegres que dão muitos tons ao fundo e à natureza da cena. Técnicas por computador são usadas com moderação e quase todas as animações são em 2D.

Porém, nem todos os longas utilizam as técnicas tradicionais, como “O Conto da Princesa Kaguya”, que possui traços delicados e cores pastéis. "Aya e a Bruxa" também trouxe uma nova estética, sendo a primeira animação do Studio Ghibli com uso de Imagens Geradas por Computador (CGI).

O estúdio também colaborou com estúdios de videogame no desenvolvimento visual de alguns jogos, comerciais e curtas-metragens ao longo dos anos.