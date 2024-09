Uzumaki: adaptação do mangá de Junji Ito estreia no streaming

Adaptação audiovisual do famoso mangá de Junji Ito estreia neste domingo, 29, no serviço de streaming MAX

Produzido pela Adult Swim em parceria com Production IG USA, a obra-prima de horror "Uzumaki", do renomado mangaka Junji Ito, finalmente ganha uma adaptação audiovisual a partir deste domingo, 29, no serviço de streaming MAX.

Celebrado por suas narrativas perturbadoras, Ito solidifica o status como um ícone do terror. Com criações que desafiam a sanidade, ele não apenas conquistou fãs fervorosos, mas também ganhou reconhecimento global, sendo premiado em 2020 com o Eisner Award por sua reinterpretação de "Frankenstein".