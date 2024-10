Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães participam da animação Arca de Noé

Inspirado na obra de Vinicius de Moraes, o longa conta com nomes como Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga e Lázaro Ramos

Foi divulgada para o dia 7 de novembro a estreia de "Arca de Noé", longa inspirado em poemas de Vinicius de Moraes. O filme conta a história de Tom (Marcelo Adnet) e Vini (Rodrigo Santoro) — em referência a Tom Jobim e Vinicius de Moraes —, uma dupla de ratos que embarca na Arca de Noé. A obra, que é um musical, terá canções dos discos “Arca de Noé 1 e 2”, do eterno Poetinha.

Realizada inteiramente em 3D, a animação tem direção de Alois Di Leo e Sérgio Machado, que também assina o roteiro do longa, com colaboração de Heloisa Périssé e Ingrid Guimarães. As duas integram o elenco de dubladores.

Outros nomes do audiovisual estão no elenco, como Júlio Andrade, Lázaro Ramos, Alice Braga, Gregório Duvivier, Bruno Gagliasso, Marcelo Serrado, Monica Iozzi, Giovanna Ewbank e Luís Miranda.