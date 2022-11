Kit Connor declara ser bissexual e critica pressão para assumir sexualidade

Famoso por interpretar o personagem Nick Nelson na série “Heartstopper”, da Netflix, o ator inglês Kit Connor falou sobre sua sexualidade pela primeira vez. Na noite desta segunda-feira, Kit usou sua conta oficial do twitter para se declarar bissexual e criticar a pressão vivenciada para se assumir.



Em setembro, o ator anunciou que deixaria de usar o twitter e na mensagem aos fãs publicada ontem, 31, disse ter sido “forçado” a se expor. “Volto por um minuto. Eu sou bi. Parabéns por forçar um jovem de 18 anos a se expor. Eu acho que alguns de vocês perderam o ponto da série. Tchau”, escreveu Kit.

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye