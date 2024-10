Cinemas Kinoplex realizam sessão adaptada de ‘Robô Selvagem’

Neste sábado, 26 de outubro, os cinemas da rede Kinoplex promovem sessão especial da animação “Robô Selvagem”, destinada para crianças e jovens no espectro autista. A iniciativa faz parte do projeto Kinoplex Azul e acontece em todo último sábado do mês.

O filme adaptado conta com iluminação reduzida, som com volume mais baixo e capacidade menor de público, para que a plateia possa andar, cantar e brincar durante a sessão. Os ingressos para essas sessões farão parte da promoção “Todo Mundo Paga Meia”, em que todas as pessoas pagam o valor de meia-entrada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em Fortaleza, a sessão acontece no cinema do North Shopping Fortaleza e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria física do espaço, nos terminais de autoatendimento ou no site do Kinoplex.