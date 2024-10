Flávia Alessandra retornará como vilã em 'Etâ Mundo Bom 2'

Os preparativos para “Etâ Mundo Bom 2”, novela de Walcyr Carrasco, seguem em movimento e a trama já tem vilã definida. Flávia Alessandra fechou um acordo com a Globo e voltará ao papel de Sandra. As informações são da coluna Outro Canal, do site F5 (Folha de S. Paulo).

De acordo com a publicação, a atriz aceitou as condições oferecidas pela emissora e falta apenas assinar o contrato para ser anunciada oficialmente.

Flávia estava afastada das novelas desde 2020, quando participou de “Salve-se Quem Puder”.