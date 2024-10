Jenna Fischer, de 'The Office', revela diagnóstico de câncer

Atriz anunciou nas redes sociais que recebeu o diagnóstico de câncer de mama no fim de 2023 e já está curada da doença

“Nunca pensei que faria um anúncio como este, mas aqui estamos nós. Em dezembro passado, fui diagnosticada com câncer de mama triplo positivo em estágio 1. Após completar a cirurgia, quimioterapia e radiação, estou agora livre do câncer”, diz a publicação.

Com a intenção de incentivar as pessoas a buscarem um diagnóstico para a doença, ela continua: "Meu tumor era tão pequeno que não podia ser percebido em exame de toque. Se eu tivesse esperado mais seis meses, as coisas poderiam ser muito piores".

Jenna segue "em tratamento e sendo monitorada". Ela agradeceu aos médicos, familiares e amigos. “Feliz em dizer que estou me sentindo ótima", finalizou.