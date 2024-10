Monstros: depois dos irmãos Menendez, veja qual será o próximo caso

A série-documentário Monstros, da Netflix, se destaca com sua 3ª temporada, abordando o infame serial killer Ed Gein, interpretado por Charlie Hunnam

Gein — que será interpretado na série por Charlie Hunnam — e seus crimes macabros ajudaram a inspirar uma série de personagens vilões, incluindo Norman Bates, do romance Psicose (1959), e a adaptação cinematográfica de Hitchcock, um ano depois.

A terceira temporada de Monstros será centrada no serial killer Ed Gein, também conhecido como “Açougueiro de Plainfield” ou “Monstro de Plainfield”.

Nem o produtor da série, Ryan Murphy, nem a Netflix divulgaram detalhes do enredo da 3ª temporada de Monstros, mas é provável que a inclusão de Hitchcock explore essa conexão.

Gein também admitiu desenterrar cadáveres para praticar necrofilia e fazer máscaras e trajes de pele humana . Ele foi condenado pelo assassinato de Bernice Worden em novembro de 1968, mas foi considerado insano no momento do crime e internado em uma clínica psiquiátrica.

Ao investigar a casa de Gein após o desaparecimento de uma de suas vítimas, a Polícia descobriu que ele mantinha órgãos humanos em potes e havia feito roupas e móveis com ossos e partes de corpos humanos.

Além de seus crimes, o que marcou Ed Gein foi seu relacionamento tóxico com sua mãe , que o criou para ser altamente dependente dela. Após a morte dela, Gein perdeu completamente a sanidade, o que desencadeou sua onda de crimes.

O primeiro membro do elenco a ser anunciado foi Charlie Hunnam , que interpretará Ed Gein. Hunnam é mais conhecido por seu papel como Jackson ‘Jax’ Teller em Sons of Anarchy.

De acordo com a Variety, Laurie Metcalf está confirmada para interpretar a mãe de Gein, Augusta, enquanto Tom Hollander e Olivia Williams foram escalados para os papéis de Alfred Hitchcock e sua esposa, Alma Reville.

3ª temporada de Monstros: quando será lançada

A série está em pré-produção, e as filmagens devem começar em 25 de outubro de 2024. As gravações ocorrerão predominantemente em Los Angeles, Califórnia, e Chicago, Illinois, com previsão de término em 31 de março de 2025.

Dessa forma, o lançamento da série na Netflix poderá ocorrer até o final de 2025. No entanto, um lançamento em 2026 é mais provável.

