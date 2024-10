Tudum: Netflix enviará gratuitamente latas com brindes para fãs

Netflix enviará latas colecionáveis para fãs como ação do Tudum Crédito: Reprodução/YouTube Netflix

A edição 2024 do Tudum — iniciativa anual da Netflix para promover interação entre os fãs e a plataforma de streaming — foi anunciada. Neste ano, a empresa apresenta a experiência Tudum a partir de latas colecionáveis gratuitas com brindes temáticos de filmes e séries do seu catálogo. Intitulada "Um Tudum Para Cada Um", a ação leva ao público quatro versões diferentes de latas com brindes e presentes relacionados às produções da Netflix. As latas serão disponibilizadas gratuitamente para os que primeiro se inscreverem no site "Um Tudum Para Cada Um" no dia 17 de outubro.