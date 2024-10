Irmãos Menendez: saiba como o caso se relaciona com ex-Menudo

Crime cometido pelos irmãos Menendez entrou novamente nos holofotes com a minissérie da Netflix; o caso se relaciona com o ex-Menudo, Roy Rosselló,

O porto-riquenho ficou no grupo latino até os 17 anos. Atualmente, o ex-Menudo está longe dos holofotes do mundo pop, atuando como missionário religioso .

Anos depois, Roy Rosselló contou que havia foi abusado sexualmente aos 14 anos por José Menendez, durante uma viagem com a família Nova Jersey. A informação no documentário “Menendez + Menudo: Boys Betrayed” , lançado em 2023.

Irmãos Menendez: caso é relembrado em série da Netflix

O caso foi comentado por Erik, um dos irmãos Menendez, no documentário: “Meu pai era um dos caras que estava escolhendo e selecionando os novos integrantes do grupo. Me lembro especificamente de ele pegar uma das crianças, sair e dizer que queria falar com ela a sós. E eles foram para o quarto lá em cima”.

Ele também disse se sentir horrível e triste por “saber que houve outra vítima do pai”. A afirmação está ligada a alegação feita por Erik durante o julgamento pelo assassinato do pai, onde ele revelou que era abusado por José Menendez.