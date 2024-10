Maníaco do Parque: filme será fictício ou conta a história real?

Com aguardado lançamento marcado para sexta-feira, 18, o "Maníaco do Parque" traz história do maior serial killer brasileiro

O filme “Maníaco do Parque”, nova produção brasileira da Prime Video, estreia nesta sexta-feira, 18, trazendo mais uma história "true crime” para o audiovisual. Estrelado por Silvero Pereira, o público conhecerá o maior serial killer do País, Fernando de Assis Pereira.

Preso desde de 1998, o homem foi condenado a mais de 280 anos de prisão por matar sete mulheres e abusar sexualmente de outras nove. Ficou conhecido como maníaco do parque devido ao local onde praticava seus crimes, no Parque do Estado, na cidade de São Paulo - onde também enterrava as vítimas.

Esta é a base para o longa, que além de Silvero Pereira, tem as atrizes Giovanna Grigio e Mel Lisboa como destaque. Mas, apesar de ser baseado em fatos reais, a produção ainda se mistura com uma sub-trama fictícia, não sendo totalmente a história real do que aconteceu.