Irmãos Menendez: história real da série da Netflix e como acabou

O crime virou sensação nos tabloides na época. Ocorreram dois julgamentos. O primeiro teve um júri empatado e, no segundo, Erik e Lyle foram condenados à prisão perpétua sem liberdade condicional . Na época, o juiz Stanley Weisberg impediu a defesa de incluir as alegações de abuso em seus argumentos.

Irmãos Menendez: história real (morte dos pais)

José e Mary Louise "Kitty" Menéndez foram, como relatou à CBS News, "baleados várias vezes à queima-roupa com uma espingarda enquanto estavam na sala de estar de sua mansão em Beverly Hills".

Duas espingardas calibre 12 foram as armas usadas. Logo depois, o filho mais velho, Lyle, ligou para a polícia e esbravejou: "Alguém matou meus pais".

Os irmãos alegaram que encontraram os corpos dos pais ao voltarem para casa do cinema. Inicialmente, a Polícia acreditou neles. No entanto, as autoridades passaram a desconfiar do comportamento deles nos meses seguintes às mortes, que parecia incomum para pessoas lidando com uma tragédia desse tipo.