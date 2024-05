Stalkers: assim como Baby Rena, veja artistas que tiveram perseguidores

O TMZ relatou que a atriz obteve uma ordem de restrição depois que Jason Peyton foi preso em um lugar que Aniston frequentava. O homem estava equipado com um item pontiagudo que poderia ser usado como arma, junto com um rolo de fita adesiva. Quando foi detido pelas autoridades, Peyton também possuía várias cartas para Aniston.

Embora as estrelas — especialmente aquelas do patamar da atriz de Friends — tendam a silenciar os casos de perseguição para evitar outras pessoas com intenções semelhantes, um dos perseguidores de Jennifer Aniston ganhou as manchetes em 2010.

Esses fãs que ultrapassam o limite da idolatria são mais comuns do que deveriam e diversos famosos relataram suas experiências com admiradores indesejáveis. Conheça alguns relatos:

McNeil foi presa diversas vezes no passado por aparecer na casa de cantores. Antes de Justin Timberlake, ela foi banida da casa do roqueiro Axl Rose . Depois de ser presa, ela continuou a enviar cartas para o cantor dos Guns N' Roses.

De acordo com documentos da época, McNeil afirmava ser "Deus". Ela teria dito que o motivo pelo qual ela perseguiu Timberlake foi porque eles foram chamados para governar juntos. A fã continuou dizendo que corria o risco de as "bruxas da Babilônia" tentarem lançar um feitiço maligno sobre ela.

Em 2009, a equipe de segurança de Justin Timberlake prendeu uma mulher que apareceu na casa do cantor em Los Angeles alegando conhecê-lo. De acordo com Timberlake, esta não foi a primeira vez que a perseguidora, Karen McNeil, contornou seus portões. Depois de ser detida, a mulher foi levada para receber avaliação psiquiátrica.

Se alguém sabe como lidar com perseguidores, é Justin Bieber. O mais assustador dos incidentes de perseguição a Biber ocorreu em 2012, quando tio e sobrinho foram presos por uma conspiração para assassinar e castrar o cantor com tesouras de jardim, de acordo com o The Atlantic.

Os homens foram contratados por Dana Martin, que atualmente cumpre duas penas consecutivas de prisão perpétua por crimes que cometeu anteriormente.

Dana era obcecado pelo cantor, mas conforme o cantor envelheceu e começou a ficar imprudente, Dana ficou chateado. "Ele mudou e isso me deixou com raiva", disse Dana a um jornalista.

Então, Dana contratou a dupla de criminosos para fazer o crime. Em troca, Dana prometeu à dupla 50 mil dólares, uma Ferrari e uma fazenda que antes pertencia ao ator Michael J. Fox, além de 2,5 mil dólares para cada um dos testículos do cantor.

Whindersson Nunes

Assim como Manuela D'Ávila, Whindersson Nunes é outra personalidade brasileira que, seguindo os passos de Bebê Rena, contou seus episódios com stalkers: três mulheres e um homem.

"O cara me via como um Deus, a vida só daria certo se eu guiasse o caminho. A outra, uma senhora que me manda mensagens há cinco anos (até hoje), briga comigo, me pede desculpas, me desculpa por eu não abrir as mensagens, como se ela tivesse um relacionamento comigo em que eu não participo", afirmou em seu X (atual nomenclatura do Twitter).

Em um dos casos, Whindersson relatou que precisou pedir uma intervenção da polícia. "Outra me perseguiu por dois anos, ia em alguns lugares que eu fazia show, mandava foto do lado de fora. Essa eu fiz B.O, aí nunca mais ouvi falar dela. A outra não vou contar porque é muito específico, e também ela não me fez nada, só era estranho o que acontecia", afirmou.

