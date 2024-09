Com 45 anos de carreira, Moacyr Luz planeja disco com Fagner

Show de Moacyr Luz & Samba do Trabalhador no Festival Choro Jazz Crédito: Samuel Macedo/Centro Cultural do Cariri/divulgação

Um encontro no supermercado que ocasionou algumas canções. Esta é uma das lembranças do músico e compositor Moacyr Luz da primeira vez em que encontrou o cantor Fagner. "A gente se esbarrou, sentamos numa das mesas e, no dia seguinte, fizemos três músicas", relembrou durante coletiva de imprensa realizada no último sábado, 21, no Festival Choro Jazz. As três músicas criadas inicialmente pelos dois acabaram se transformando num montante com cerca de 23 faixas, material que o carioca pretende divulgar em um disco produzido em conjunto com o cearense, ainda sem previsão de lançamento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Choro Jazz encerra edição no Cariri com perspectiva de expansão

"Está nos planos, falei com ele há uma semana: 'Vamos desenvolver nossas músicas'. Estamos indo devargazinho. Sou um camarada que, se pudesse, faria (o álbum) amanhã de manhã. Não tenho mais vida para ficar esperando", completou.

Moa, como também é conhecido, carrega a tradição do samba do Rio de Janeiro, mas é apreciador da música do Ceará. Antes do show realizado no Choro Jazz, o artista acompanhou, do lado do palco, a mistura de ritmos da apresentação de Carlinhos Patriolino & Choro Cabuloso. Show de Moacyr Luz & Samba do Trabalhador no Festival Choro Jazz Crédito: Samuel Macedo/Centro Cultural do Cariri/divulgação Show de Moacyr Luz & Samba do Trabalhador no Festival Choro Jazz Crédito: Samuel Macedo/Centro Cultural do Cariri/divulgação

“O Patriolino é um cara que conheço há muitos anos, acho que tocamos juntos em 1996. Sempre me encantei com a brasilidade do repertório. E você vê a plateia respeitando a música instrumental”, comentou. “É um evento que salva o Brasil da hipocrisia, da mesmice. É muito importante existir para educar o povo interessado na música brasileira”. Do Rio de Janeiro ao Cariri Moacyr comandou um show surpreendente como parte da programação do Centro Cultural do Cariri, no Crato. Afinal, como pontuou, "estar num festival de choro e jazz tocando um samba é uma vitória". Levar o gênero, comumente à parte do cenário da música instrumental, desencadeou uma emoção potencializada com a receptividade do público. "Emociona muito, 'bicho'. Fiquei emocionado na hora que saí do hotel", enfatizou.

Em, aproximadamente, 1 hora e meia de show, ele tocou, cantou e dialogou com o público durante músicas como “Toda a Hora”: “amigo eu nunca fiz bebendo leite/ amigo eu nunca fiz bebendo chá”. Fez, também um medley com “Argumento”, cantada por Paulinho da Viola, e “Sonho Meu”, interpretada por Maria Bethânia. É um repertório volátil, revelou Moacyr: “O mecanismo é o mesmo, não tem roteiro. Quem vai fazer o roteiro é o público. A gente sabe como começa, não como termina”. 20 anos do Samba do Trabalhador Em 2025, o Samba do Trabalhador comemora 20 anos de atividade. A roda de músicos lota as segundas do Clube Renascença, na Zona Norte do Rio de Janeiro.