Choro Jazz encerra edição no Cariri com perspectiva de expansão

A primeira edição do Festival Choro Jazz no Cariri foi finalizada na noite do último domingo, 22, com encerramento comandado pelo multi-instrumentista e compositor Egberto Gismonti, acompanhado pela Orquestra à base de sopro de Curitiba. O evento, sediado no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, simboliza a perspectiva de expansão do projeto.

2024 marca os 15 anos do festival, iniciado em Jericoacoara durante 2009. Em julho, o evento promoveu pela primeira vez atividades nas cidades de Soure e Belém, no Pará, com proposta de programação itinerante.

Agora, depois da passagem pelo Crato, a música segue para Fortaleza, de 29 de novembro a 1º de dezembro, e Jericoacoara, de 3 a 8 de dezembro.