Centro Cultural do Cariri recebe programação do Festival Choro Jazz

Edição do Festival Choro Jazz no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo terá debate e show do multi-instrumentista Egberto Gismonti Crédito: Roberto Cifarelli/ Divulgação

O Festival Choro Jazz desembarca pela primeira vez na região do Cariri este mês. Há 15 anos levando apresentações e atividades musicais por diversas localidades, o evento acontece entre os dias 17 e 22 de setembro no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo. Localizado no Crato, o equipamento cultural recebe oficinas gratuitas de formação musical entre os dias 17 a 19. Já no sábado, dia 21, a Vila da Música vira espaço para uma roda de conversa com o multi-instrumentista e compositor Egberto Gismonti.



Além das ações formativas, o Festival Choro Jazz promove shows com artistas de renome nacional. Na sexta-feira, 20, a partir das 19 horas, o Centro Cultural terá apresentações do Duo Selestrial, Quartchêto e Baile do Ney. No sábado, 21, o espaço recebe as apresentações de Gilberto Monteiro e o Quarteto Sucinta, Carlinhos Patriolino com Choro Cabuloso e Moacyr Luz e Samba do Trabalhador. Encerrando a programação, no domingo, 22, a partir das 16h30min, o equipamento no Cariri terá shows de Tâmara Lacerda e Ranier Oliveira, O Trio, além de Egberto Gismonti e Orquestra à base de Sopro de Curitiba.