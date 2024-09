Choro Jazz 2024 no Cariri: veja programação completa do festival

Festival vai até 22 de setembro e acontece no Centro Cultural Sérvulo Esmeraldo e na Vila da Música, na cidade do Crato, no Cariri. Veja programação

Todos os shows acontecerão no Centro Cultural Sérvulo Esmeraldo , localizado na avenida Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 Gizélia Pinheiro, no bairro Batateiras, no Crato. Confira a programação:

Promovido pelo Ministério de Cultura em parceira com a Petrobras, o Festival Choro Jazz 2024 acontece neste fim de semana, de 20 a 22 de setembro, no Cariri.

O Festival também contou com oficinas de choro, clarinete, samba, sopros e prática de conjunto, realizadas de 17 a 21 de setembro, no Centro Cultural Sérvulo Esmeraldo.

Festival Choro Jazz comemora 15 anos

Com edições no Ceará e no Pará neste ano, o Festival retorna em formato de itinerante para comemorar sua trajetória de 15 anos como um dos principais eventos no calendário musical brasileiro desde 2009.

No Ceará, o Choro Jazz 2024 contará com a apresentação de João do Crato e Luisa Martins, ambos naturais da cidade do Crato, que recebe o festival neste ano.

O evento tem organização da Iracema Cultural, parceria do Instituto Dragão do Mar, Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira, Instituto Mirante, Centro Cultural Cariri e Governo do Estado do Ceará.