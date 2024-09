Cantora Marinella sofre AVC em show e está em ‘estado crítico’

A cantora grega Marinella está internada em “estado crítico” após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) durante um show ocorrido na noite de quarta-feira, 25.

Conforme a agência Associated Press (AP), a artista fazia um show em Atenas, na Grécia, quando passou mal, perdeu o equilíbrio e desmaiou no palco. Em comunicado do Hospital Hygeia, a cantora está “estável, mas o estado é crítico”.

Com uma carreira de mais de 60 anos, Marinella é considerada uma das cantoras mais famosas da Grécia. Nascida em Tessalônica, no norte da Grécia, em 20 de maio de 1938, a cantora foi a primeira representante grega a participar do festival Eurovision (1974), na mesma edição que coroou o grupo Abba.