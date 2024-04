Cearenses se apresentam em festival internacional de Choro

O multi-instrumentista Carlinhos Patriolino apresenta Choro com sotaque e ritmos cearenses no 20º Festival Internacional de Choro de Paris Crédito: NICOLAS GONDIM/DIVULGAÇÃO

O grupo formado pelo cearense Carlinhos Patriolino e o Choro Cabuloso chega à Europa este mês para apresentar-se no 20º Festival Internacional de Choro de Paris. Neste ano, no mês de fevereiro, o gênero musical foi declarado Patrimônio Cultural do Brasil. RELACIONADO | Choro é declarado Patrimônio Cultural do Brasil Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No palco estrangeiro, os cearenses apresentarão o show “Vivências”, que é uma homenagem ao último álbum de Carlinhos Patriolino e uma de suas canções. O grupo Choro Cabuloso é uma criação do artista Tauí Castro, que tem junto no projeto Tito Freitas.

“Falar do trabalho do Carlos Patriolino é uma coisa muito prazerosa porque ele é Choro, mas ao mesmo tempo é jazz; ele é baião, mas ao mesmo tempo é jazz e isso é muito interessante de notar porque essa é uma característica regional, é um sotaque que ele tem, que ele traz para dentro do choro”, afirma Tauí. Segundo o artista, o Choro Cabuloso é uma expressão do jazz na “linguagem brasileira”: “O Choro Cabuloso é um laboratório musical que sempre foi dado à improvisação e os músicos sempre foram os que passaram pelo grupo. (…) A gente dá esse nome de Choro Cabuloso, mas a gente também é feito ao jazz. Trazemos o jazz para uma linguagem brasileira e de improvisação”. RELACIONADO | Chorinho: Oito discos para conhecer esse patrimônio brasileiro