Sean 'Diddy' está em vigilância suicida enquanto aguarda julgamento

O rapper e produtor musical Sean “Diddy” Combs foi colocado sob vigilância de suicídio enquanto aguarda julgamento sob custódia federal por acusações de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição.

Diddy está atualmente sob custódia no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, após ser preso em um hotel em Manhattan no dia 16 de setembro. A condição de 'vigilância anti-suicídio', segundo a People, é "uma medida preventiva, pois Combs está em choque e seu estado mental não está claro".

