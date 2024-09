Rock in Rio: conheça as músicas mais tocadas na história do festival

Três canções brasileiras integram lista de músicas mais tocadas no Rock in Rio Brasil Crédito: Rock in Rio/Divulgação

Em lista do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgada nesta quinta-feira, 19, a música mais tocada nas edições brasileiras do festival foi “Rock in Rio”, canção-tema do evento composta por Nelson Wellington e Eduardo Souto. A relação da instituição traz dados coletados nos anos de 1991, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2022. A segunda canção mais ouvida no evento foi “Sweet child o’ mine”, interpretada pela banda Guns N’ Roses, que traz entre os autores Slash, Steven Adler, Mckagan Duff Rose, Izzy Stradlin e Axl Rose. Acompanhe Rock in Rio 2024: programação hoje, quinta, 19 de setembro (19/09)

A banda Queen assume a terceira colocação com “We will rock you”, de autoria de Brian May. Na edição de 2019, a canção foi a mais tocada durante o Rock in Rio daquele ano. “Rap da felicidade” é a 2ª música brasileira mais tocada nas edições do Rock in Rio Entre as músicas brasileiras, “Rap da felicidade”, de Julinho Rasta e Katia, aparece no 11º lugar. Com “Pro dia nascer feliz”, Cazuza e Frejat se estabelecem na 17ª posição. Já “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, aparece no 19º.