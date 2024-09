Rock in Rio 2024: Barão Vermelho estreia música inédita de Cazuza e comemora 40 anos do festival

O terceiro dia do Rock in Rio 2024 teve início com o show do Barão Vermelho, que subiu ao Palco Sunset na tarde deste domingo, 15, trazendo um presente inesperado para os fãs: a estreia da música inédita "Do Tamanho da Vida".

A faixa, uma parceria póstuma com ex-integrante Cazuza, tem letra inédita do cantor, presenteada à banda por Lucinha Araújo, mãe do artista, e foi tocada pela primeira vez no festival.

O show é parte das comemorações dos 40 anos do Rock in Rio. O Barão Vermelho marcou presença na primeira edição, em 1985.